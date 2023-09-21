«Сбер» повысит ставку по ряду вкладов с 25 сентября

«Сбер» поднимет ставки по ряду своих вкладов с 25 сентября, заявил в четверг, 21 сентября, председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21».

Он также рассказал, что в «Сбере» не наблюдают признаков перегрева ипотечного рынка.

«Перегрева мы пока не видим. Что такое перегрев? Это когда очень сильно начинают расти цены на жилье. Нет, сегодня мы этого не видим. Скорее мы видим существенный рост выдачи ипотеки на рынке», — приводит ТАСС слова Грефа.

Он также сообщил, что продолжает ожидать смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка РФ в ближайшие полгода.

«Да, я ожидаю (смягчения денежно-кредитной политики через полгода. — Ред.)», — ответил председатель правления Сбербанка на соответствующий вопрос.

В частности, 12 сентября Греф допустил, что через полгода ЦБ может приступить к циклу снижения ключевой ставки.

Ранее, 15 сентября, в нескольких российских банках сообщили «Известиям» о планах увеличить ставки по сберегательным продуктам. Кроме того, в ВТБ пояснили, что повышение ключевой ставки со стороны ЦБ до 13% было вызвано необходимостью стабилизировать инфляционное давление, кроме того, оно может дополнительно «охладить» рынок розничного кредитования.

Ранее в этот день Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. До этого, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022-го.