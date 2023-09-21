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Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ

WP: Милли предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил (ВС) генерал США Марк Милли предостерег высшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от использования оружия США при атаках в РФ. Об этом 20 сентября пишет газета The Washington Post (WP).

«Милли тесно сотрудничал с генералом Валерием Залужным, высшим главнокомандующим Украины. <...> Говорят, что [когда в этом году произошла атака дрона на Кремль] Милли предупредил Залужного: «Не используйте американское оружие в подобных атаках внутри России»», — сообщают журналисты.

Критики считают, что Милли придерживается осторожного подхода в отношении России и избегает резких высказываний. Отмечается, что он стремится не допустить «конфликта между великими державами».

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Ранее, 20 сентября, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios заявил, что США должны перестать поставлять оружие Украине. Он считает, что страна отправляет ВСУ слишком много вооружения. Вместо этого Вэнс предложил отправлять оружие Тайваню. По словам сенатора, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий.

Кроме того, 18 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что в стране обеспокоены возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. Каль отметил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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