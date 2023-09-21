Электромотоцикл Aurus Merlon — характеристики, цена, история создания

В 2024 году в России появятся первые отечественные электромотоциклы Aurus Merlon. Они поступят на службу в Гараж особого назначения и будут сопровождать кортежи высокопоставленных лиц. В будущем также возможно производство коммерческих моделей. «Известия» узнали, какими характеристиками будет обладать мотоцикл и во сколько он обойдется покупателю.

Электромотоцикл Aurus Merlon — история создания

Разработка российского электромотоцикла началась в 2019 году по поручению Минпромторга. Его основной задачей должно было стать сопровождение кортежей первых лиц государства и дипломатических миссий. В число требований ведомства входили представительный вид, эксплуатация при низких температурах и возможность быстрого передвижения по скользким поверхностям.

В 2022 году ФГУП НАМИ представил на международной промышленной выставке «Иннопром» мотоцикл Aurus Merlo, созданный по этому поручению. Испытания транспортного средства стартовали в том же году.

Первую партию Aurus Merlo, состоящую из восьми мотоциклов, планируется выпустить в 2024 году ко дню инаугурации президента России. К концу года в Гараже особого назначения их будет уже 40. В будущем также вероятно появление коммерческой версии электромотоцикла.

Электромотоцикл Aurus Merlon — характеристики

Согласно данным, опубликованным на сайте НАМИ, пиковая мощность Aurus Merlon будет достигать 140 кВт, то есть около 190 л.с. Максимальная скорость мотоцикла — более 200 км/ч, при этом до 100 км/ч он разгоняется за 3,7 секунды. Запас хода при полном заряде аккумулятора составит 200 км. Кроме того, электромотоцикл будет работать и в холод, и в жару: нижняя температурная граница –25 градусов, а верхняя — +40 градусов.

Мотоцикл оснащен антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой, а его батарея имеет функцию быстрой зарядки. У него также есть передача заднего хода. Вес Aurus Merlon составит 350 кг, при этом его центр тяжести размещен ниже, чем у бензиновых аналогов, что делает мотоцикл более устойчивым и маневренным.

Для комфорта водителя предусмотрены подогрев сидений и рукояток руля, сенсорная приборная панель и электроуправление ветрового стекла. Мотоцикл также оснащен светодиодной оптикой и бесключевым доступом.

Для езды в зимнее время разработан специальный боковой прицеп. Он будет использоваться для повышения устойчивости и перевозки дополнительного аккумулятора, который обеспечит стабильную работу при низких температурах. А вот прокатить кого-либо в такой «коляске» не получится, так как пассажирского места в ней нет.

Электромотоцикл Aurus Merlon — можно ли купить и сколько стоит

О создании коммерческой версии Aurus Merlon стало известно в январе 2023 года. Предполагается, что она поступит в продажу через некоторое время после передачи первой партии мотоциклов Гаражу особого назначения.

Однако, как сообщил в разговоре с «Газетой.RU» официальный представитель Aurus, конкретных планов по серийному производству и реализации этих мотоциклов пока нет. Тем не менее есть готовая конструкция, которую можно использовать для производства коммерческих моделей. Окончательная концепция Merlon для частных потребителей также не утверждена.

По словам представителя Aurus, стоимость мотоцикла Merlon будет сопоставима с американским Curtiss, поэтому его ориентировочная цена — 10–12 млн рублей.

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