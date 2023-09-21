Levi's засудил магазин из Новосибирска за поддельные джинсы

Levi Strauss & Co. подала иск в суд на компанию «Оазис одежды и обуви», принадлежащую бизнесмену из Новосибирска, из-за поддельных джинсов. Американская компания потребовала 300 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака, сообщает «Сиб.фм» в четверг, 21 сентября.

По информации издания, представитель Levi's закупил джинсы в сетевом магазине «Оазис одежды и обуви» в Воронеже. Выяснилось, что российская фирма торгует одеждой с логотипом американского бренда без разрешения на использование товарного знака. Также экспертиза подтвердила, что вся одежда имела признаки контрафакта.

Сначала Levi's направила претензию с просьбой убрать с прилавков поддельный товар, но владелец «Оазиса» проигнорировал требования. Тогда американцы решили подать иск в суд, где запросили 300 тыс. рублей за нарушение товарного знака, приложив все доказательства. Арбитражный суд встал на сторону истца и взыскал с новосибирской компании всю запрошенную сумму.

Ранее в сентябре сообщалось, что наиболее вероятный претендент на покупку немецких магазинов Adidas — владелец компании Stockmann Яков Панченко. У сторон уже идут переговоры.