ТАСС и «РИА Новости» сообщили о задержаниях за обстрел миротворцев России

Подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе задержаны. Об этом 20 сентября сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал собеседник российских агентств.

Он также заявил, что командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в обстреле миротворцев, отстранили от обязанностей.

20 сентября Минобороны РФ заявило, что автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Азербайджанское минобороны выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе (НК). С целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и РФ.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В оборонном ведомстве России отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку за сутки операции в НК достиг всех целей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.