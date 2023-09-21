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Херш обвинил США в очернении Путина с помощью СМИ из-за собственных ошибок

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель
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США из-за собственных ошибок с помощью СМИ пытаются очернить президента России Владимира Путина. Об этом 21 сентября написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на Substack.

По его словам, такое признание ему сделал чиновник, имеющий доступ к оперативной информации, касающейся конфликта на Украине. Он назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена вести опосредованную войну с Россией и финансировать украинских военных.

«Теперь мы вынуждены с помощью средств массовой информации окрашивать Путина в черный цвет, чтобы оправдать свою ошибку», — сказал чиновник.

Он указал, что под этим подразумевается дезинформационная операция, направленная на снижение авторитета Путина, которую провело Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в координации с британской разведкой.

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Ранее, 15 сентября, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя. По его мнению, это связано с тем, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют продвижения на фронте, ведь зрителям незачем рассказывать о поражениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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