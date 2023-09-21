Благоустройство сквера имени Харчикова в Омске завершат в ноябре

В Центральном округе Омска в ноябре планируют завершить благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Михаила Харчикова. Об этом мэр города Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о пространстве вдоль домов № 38, 38/2 по улице Богдана Хмельницкого. Подрядчик, которым выступает ООО «Сибдор», сейчас укладывает плитку и бордюры, устраивает основание под будущее озеленение, монтирует летний водопровод и выполняет ряд других работ.

Согласно контракту, сдать объект должны в ноябре, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН». До этого времени на территории также появятся скамейки, урны, будут высажены деревья и кустарники, смонтировано освещение.

В конце августа в Омске неизвестные вандалы разгромили благоустроенную территорию на бульваре Победы. Тогда Шелест предположил, что нужно «утыкать камерами весь город» ради сохранения благоустроенных территорий в приличном состоянии.