Голикова назвала наиболее дефицитные профессии в новых регионах России

Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, особенно востребованы экономисты, учителя и врачи, заявила журналистам в четверг, 21 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что новые российские регионы испытывают дефицит различных специалистов. При этом в данных субъектах идет активный процесс развития служб занятости, уточнила вице-премьер.

«Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику. Но самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем», — подчеркнула Голикова в беседе с журналистами в ответ на вопрос «Известий».

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что власти РФ в ближайшие годы планируют выделить почти 2 трлн рублей на развитие новых регионов. Первым этапом развития новых регионов станет достижение ими общероссийского уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования, восстановления и развития инфраструктуры, уточнил российский лидер.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.