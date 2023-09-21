Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Армия
Армия РФ поразила объекты военпрома и центры подготовки ДРГ на Украине
Экономика
В Минэнерго объяснили необходимость введения ограничения на экспорт бензина
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Авто
Geely раскрыл новые комплектации кроссовера Coolray для России
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе
Мир
Песков сообщил о начатом следствии после гибели миротворцев
Мир
ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%
Политика
В Кремле ожидают проведение прямой линии с Путиным до конца 2023 года
Сюжет:

Голикова назвала наиболее дефицитные профессии в новых регионах России

Голикова: в новых регионах РФ особенно востребованы экономисты, учителя и врачи
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые регионы РФ испытывают нехватку кадров, особенно востребованы экономисты, учителя и врачи, заявила журналистам в четверг, 21 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что новые российские регионы испытывают дефицит различных специалистов. При этом в данных субъектах идет активный процесс развития служб занятости, уточнила вице-премьер.

«Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику. Но самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем», — подчеркнула Голикова в беседе с журналистами в ответ на вопрос «Известий».

Кадры в руки: почему в России безработица на историческом минимуме
В ближайшее время экономисты также не ждут ее всплеска

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что власти РФ в ближайшие годы планируют выделить почти 2 трлн рублей на развитие новых регионов. Первым этапом развития новых регионов станет достижение ими общероссийского уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования, восстановления и развития инфраструктуры, уточнил российский лидер.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023