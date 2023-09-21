Минобороны сообщило о взаимодействии миротворцев РФ с Баку и Степанакертом

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осуществляют непрерывное взаимодействие с азербайджанскими властями и представителями армян, проживающих в регионе. Об этом журналистам сообщили в четверг, 21 сентября, в Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом», — заявили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что его целями являются недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права по отношению к мирным жителям.

Ранее в этот день в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора. По его словам, стороны обсудили форматы реинтеграции армян Карабаха. Амирбеков отметил также, что диалог «может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном».

В свою очередь, представитель армян Давид Бабаян сообщил, что окончательное соглашение с Баку пока не достигнуто.

В этот же день сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. На данный момент всем эвакуированным жителям предоставлены места для отдыха и горячее питание. Военные медики российского медицинского отряда спецназначения оказывают необходимую помощь пострадавшим.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.