Новая сцена ТЮЗа в Перми откроется в конце года
Новая сцена Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) откроется в декабре 2023 года. Об этом губернатор края Дмитрий Махонин заявил во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь».
«В начале декабря будет новая постановка на новой сцене. <…> Мы настроены на то, чтобы ТЮЗ превратился в театр для всего Пермского края», — рассказал политик.
Махонин также отметил, что по факту в центре Перми появится квартал с уютным двориком, с отремонтированной сценой. Власти региона намерены продолжить развитие ТЮЗа.
Как уточняет ИА «Ура.ру», ранее краевые власти приняли решение забрать Театр юного зрителя из муниципальной в региональную собственность. Процесс передачи начался весной 2023-го, поводом послужило письмо, направленное руководством театра губернатору.
Строительство новой сцены ТЮЗа является одним из проектов, реализуемых к 300-летию Перми.