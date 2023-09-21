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Новая сцена ТЮЗа в Перми откроется в конце года

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Фото: permtuz.ru
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Новая сцена Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) откроется в декабре 2023 года. Об этом губернатор края Дмитрий Махонин заявил во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь».

«В начале декабря будет новая постановка на новой сцене. <…> Мы настроены на то, чтобы ТЮЗ превратился в театр для всего Пермского края», — рассказал политик.

Махонин также отметил, что по факту в центре Перми появится квартал с уютным двориком, с отремонтированной сценой. Власти региона намерены продолжить развитие ТЮЗа.

Как уточняет ИА «Ура.ру», ранее краевые власти приняли решение забрать Театр юного зрителя из муниципальной в региональную собственность. Процесс передачи начался весной 2023-го, поводом послужило письмо, направленное руководством театра губернатору.

Строительство новой сцены ТЮЗа является одним из проектов, реализуемых к 300-летию Перми.

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