В Санкт-Петербурге за сутки пропали две школьницы

Две школьницы пропали в течение суток в Санкт-Петербурге. Об этом 21 сентября сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.

Идут поиски 11-летней Марии Н. и 13-летней Адибы М. Их местонахождение неизвестно с 20 сентября.

Мария Н. имеет рост 150 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Она была одета в черную куртку, белую кофту, черные брюки и черные туфли. С собой у нее были черный рюкзак и красная рубашка. По данным 78.ru, девочка должна была прийти в музыкальную школу, но не дошла до нее. Ее мобильный телефон отключен.

Адиба М. была одета в черную длинную куртку, белую кофту, серые или синие штаны и серые кроссовки. С собой у нее был черный кожаный рюкзак. Рост девочки составляет 150 см, у нее нормальное телосложение, черные волосы и глаза.

До этого, 18 сентября, в Архангельской области во время сбора грибов в лесу потерялся 13-летний подросток. На его поиски был направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Ребенка нашли.