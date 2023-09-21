В ЕС предложили изменить бюджетную политику ради помощи Украине

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть возможность реформирования бюджета, чтобы расширить возможности стран для оказания помощи Украине и Молдавии, заявил 21 сентября депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Виктор Негреску.

«ЕС продемонстрировал большую солидарность с Украиной и Республикой Молдова, предоставив всестороннюю поддержку, включая гуманитарную и военную помощь. Это свидетельствует о важности единства ЕС, особенно в трудные времена, а продолжение оказания прямой поддержки Украине и Республике Молдова является ключом к защите наших ценностей», — приводит текст его обращения к ЕК Lenta.ru.

По словам Негреску, многие страны ЕС выделили значительные ресурсы для помощи Киеву и Кишиневу, а это в свою очередь «легло бременем на национальные бюджеты и повысило риски для демократии и социальной устойчивости».

Он отметил, что становится труднее соблюдать ограничение в 3% ВВП для бюджетного дефицита и 60% ВВП для государственного долга, особенно с учетом высоких темпов инфляции.

Исходя из этого, политик предложил внести изменения в «процедуру избыточного дефицита», в рамках которой ЕК оценивает фискальное состояние государств — членов ЕС и разрабатывает рекомендации. Негреску отметил, что нужно вычитать средства, потраченные на поддержку Украины и Молдавии.

Депутат выразил убежденность в том, что такая мера предоставит странам ЕС большую бюджетную свободу действий для оказания поддержки.

Польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк 19 сентября заявил, что Варшава может прекратить поддержку Киева из-за ситуации с поставками зерна. По его словам, действия Украины, в том числе намерение судиться с Польшей из-за эмбарго на поставки зерна, влияют на общественное мнение в стране и вредят ей.

До этого, 30 августа, Венгрия отказалась обсуждать выделение средств на военную помощь Украине. По словам министра обороны страны Криштофа Салай-Бобровницкого, Будапешт видит разрешение украинского конфликта «в немедленном прекращении огня и мирных переговорах», но остальные члены ЕС не жалеют ни денег, ни оружия на продолжение конфликта.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.