Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Армия
Армия РФ поразила объекты военпрома и центры подготовки ДРГ на Украине
Экономика
В Минэнерго объяснили необходимость введения ограничения на экспорт бензина
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Авто
Geely раскрыл новые комплектации кроссовера Coolray для России
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе
Мир
Песков сообщил о начатом следствии после гибели миротворцев
Мир
ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%
Политика
В Кремле ожидают проведение прямой линии с Путиным до конца 2023 года

В ЕС предложили изменить бюджетную политику ради помощи Украине

Депутат ЕП Негреску призвал изменить бюджетную политику ЕС для помощи Украине
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть возможность реформирования бюджета, чтобы расширить возможности стран для оказания помощи Украине и Молдавии, заявил 21 сентября депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Виктор Негреску.

«ЕС продемонстрировал большую солидарность с Украиной и Республикой Молдова, предоставив всестороннюю поддержку, включая гуманитарную и военную помощь. Это свидетельствует о важности единства ЕС, особенно в трудные времена, а продолжение оказания прямой поддержки Украине и Республике Молдова является ключом к защите наших ценностей», — приводит текст его обращения к ЕК Lenta.ru.

По словам Негреску, многие страны ЕС выделили значительные ресурсы для помощи Киеву и Кишиневу, а это в свою очередь «легло бременем на национальные бюджеты и повысило риски для демократии и социальной устойчивости».

Он отметил, что становится труднее соблюдать ограничение в 3% ВВП для бюджетного дефицита и 60% ВВП для государственного долга, особенно с учетом высоких темпов инфляции.

Исходя из этого, политик предложил внести изменения в «процедуру избыточного дефицита», в рамках которой ЕК оценивает фискальное состояние государств — членов ЕС и разрабатывает рекомендации. Негреску отметил, что нужно вычитать средства, потраченные на поддержку Украины и Молдавии.

Депутат выразил убежденность в том, что такая мера предоставит странам ЕС большую бюджетную свободу действий для оказания поддержки.

Тратное дело: ЕС предоставил Киеву военную помощь на €20 млрд
Какие результаты дает непрекращающееся накачивание украинской армии западными вооружениями

Польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк 19 сентября заявил, что Варшава может прекратить поддержку Киева из-за ситуации с поставками зерна. По его словам, действия Украины, в том числе намерение судиться с Польшей из-за эмбарго на поставки зерна, влияют на общественное мнение в стране и вредят ей.

До этого, 30 августа, Венгрия отказалась обсуждать выделение средств на военную помощь Украине. По словам министра обороны страны Криштофа Салай-Бобровницкого, Будапешт видит разрешение украинского конфликта «в немедленном прекращении огня и мирных переговорах», но остальные члены ЕС не жалеют ни денег, ни оружия на продолжение конфликта.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023