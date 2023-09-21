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Карта спецоперации на Украине 21 сентября

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 сентября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Новопокровки и Работино Запорожской области. Нанесено поражение ВСУ в районе Вербового. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley и три автомобиля. Поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США.

На донецком направлении отражено пять атак ВСУ в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого, Химика ДНР. Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На купянском направлении нанесено поражение противнику в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы и Шипиловки ЛНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Григоровки, Торского ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ в районе Пречистовки ДНР и отражена атака в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США. На острове Переяславский уничтожена украинская ДРГ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 475 самолетов, 249 вертолетов, 7020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 016 танков и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6473 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 281 единица специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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