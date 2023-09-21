Вооруженные силы Российский Федерации групповым ударом высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками поразили объекты военной промышленности, а также центры подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и радиотехнической разведки. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Кроме того, на запорожском направлении российской армии удалось отразить две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины в Запорожской области. Потери составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Также удалось поразить боевую машину РСЗО «Ольха», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и некоторые другие военные объекты.

В то же время на краснолиманском направлении военнослужащие смогли предотвратить три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики. Потери Украины в таком случае составили более 75 человек, а также две бронемашины, два пикапа и гаубица Д-30.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и два автомобиля.

В этот же день появилась информация, что экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении. Командир танка Т-80 с позывным Эксперт также указал, что танк его экипажа является достаточно скорострельным, маневренным и относительно новым. Его бойцы получили месяц назад и переоборудовали. Экипаж успел преодолеть на нем 900 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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