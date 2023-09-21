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В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Piero Nigro
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Страны Европейского союза оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе и пока не принимали решения о санкциях в отношении Азербайджана. Об этом 21 сентября сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Нет решения стран — членов ЕС по конкретным мерам, они сейчас оценивают ситуацию», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее в этот день более 60 депутатов Европейского парламента предложили рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Азербайджана из-за проведения антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В отделе по связям с общественностью минобороны Армении 20 сентября сообщили, что количество погибших из-за операции Азербайджана в Нагорном Карабахе увеличилось до 32, еще 200 человек получили ранения. Потери среди мирного населения составили семь человек убитыми и 35 ранеными.

В тот же день президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население. В Минобороны РФ 21 сентября отметили, что российские миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. Всем эвакуированным предоставлены места для отдыха и горячее питание.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

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