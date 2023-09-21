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В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин

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Фото: соцсети
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Шестеро женщин погибли в аварии на федеральной автодороге А-360 «Лена» в Сковородинском районе Амурской области. Об обстоятельствах происшествия 21 сентября рассказал источник «Известий».

«Водитель Toyota выехал на встречку и столкнулся с двумя едущими навстречу грузовыми тягачами Volvo, один из которых поворачивал налево в попутном направлении», — отметил собеседник.

В результате столкновения пятеро женщин, которые находились в минивэне, погибли на месте, шестая скончалась по пути в больницу. Водитель Toyota 1978 года рождения выжил, он находится в реанимации. Управление МВД России по Амурской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство республики окажет помощь семьям погибших. В своем Telegram-канале он выразил глубокие соболезнования их родным и близким.

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Ранее 21 сентября в региональном управлении МВД России сообщили, что шесть человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовыми самосвалом и тягачом в Амурской области. Авария произошла 20 сентября около 22:00 (15:00 мск) на 8-м км автодороги «Лена». Согласно данным ведомства, водитель минивэна Toyota Lite Ace Noah столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал по полосе встречного движения, после чего легковушку отбросило в другой грузовой Volvo, который поворачивал налево.

До этого, 18 июня, в Амурской области в Белогорском муниципальном округе в результате ДТП от полученных травм погиб несовершеннолетний 2010 года рождения, еще пять человек с различными травмами были госпитализированы.

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