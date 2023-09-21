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Эксперт рассказала, как распознать выгорание на работе

Эксперт Аглиуллина: выгоревший сотрудник обесценивает свои достижения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Начальные стадии выгорания на работе изначально очень сложно заметить. О том, какие изменения в человеке сигнализируют о психическом и физическом истощении, рассказала глава IT-рекрутмента «Точки» Дарья Аглиуллина в четверг, 21 сентября.

Первым сигналом является циничное отношение к обязанностям и окружающим людям.

«Этот сигнал часто заметен в коммуникациях: возникает больше конфликтных ситуаций, обидчивости и вспышек раздражения. Например, сотрудника может раздражать даже кофе, пролитый коллегой», — поделилась она с «Газетой.Ru».

Кроме того, сниженная работоспособность также выступает одной из причин. Например, ответственный сотрудник не может выполнить KPI и какие-либо договоренности, объяснила Аглиуллина.

Третьим признаком эксперт назвала забывчивость, которая может выражаться в опозданиях и отменах встреч. Помимо этого, низкая вовлеченность и безразличие к работе могут быть одним из признаков выгорания.

«Сотрудник становится равнодушным к текущим проектам, почти не участвует в командных обсуждениях, а отношение к работе становится формальным», — добавила Аглиуллина.

Последним в списке сигналов психического и физического истощения эксперт выделяет обесценивание достижений. По ее мнению, в таком случае сотрудник начинает принижать значение своих рабочих достижений. А еще у таких людей часто возникает желание изменить свою жизнь.

Глава IT-рекрутмента «Точки» подытожила, что в каждой компании должна быть такая команда, которая способствует созданию особой среды в коллективе. Из способов предотвращения выгорания она перечислила следующие: возможность обратиться к психологу и система скидок для сотрудников.

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Ранее, 20 сентября, нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина назвала способы борьбы с осенней хандрой. Она отметила, что необходимо следить и за питанием — употреблять необходимое количество овощей и фруктов, чтобы получать витамины. Также врач рекомендовала обратить внимание на продукты, богатые триптофаном.

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