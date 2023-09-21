В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана

Москва не считает, что обмен заключенными между США и Ираном может что-то изменить в отношениях стран и что он указывает на возобновление диалога по СВПД. Об этом 21 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков «РИА Новости».

«Прямой связи нет, но это как политический сигнал, как определенный элемент демонстрации того, что взаимопонимание возможно. Конечно, это идет в копилку дипломатических усилий», — сказал Рябков.

США и Иран начали обмен заключенными. 18 сентября катарский самолет с пятью американцами вылетел из Тегерана в рамках данного соглашения. Отмечается также, что пятерым иранцам, заключенным в тюрьмах на территории Соединенных Штатов, в основном по обвинению в нарушении санкций США, также предоставлено помилование в рамках этого обмена.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что договоренности по обмену заключенными между США и Ираном были достигнуты после согласия США не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд. При этом отмечалось, что в администрации президента США Джо Байдена настаивают, чтобы Ирану было разрешено использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

Указывалось также, что в США выразили надежду, что обмен пленными будет способствовать развитию дипломатического диалога между странами, направленного на введение ограничений на ядерные программы Ирана. Тем не менее решение об обмене пленными подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что «сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке».