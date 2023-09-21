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Запасы российского золота стали рекордными за 21 год

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Российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 т. Такой показатель следует из статистики Всемирного совета по золоту, сообщает телеканал «Известия». Результат стал рекордным за последний 21 год. Тенденция роста объясняется отказом властей России от токсичных резервных валют. Таким образом, золото является защитным активом. Однако, по мнению экспертов, есть существенный минус: драгметаллы не приносят дивиденды. Тем не менее золото помогает избежать валютных рисков. В 2023 году стоимость металла выросла на 8%, до $1963 за унцию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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