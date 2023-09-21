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Каким будет новый смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra

Новый Samsung Galaxy S24 Ultra выйдет в титановом корпусе
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Фото: Samsung
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Инсайдеры продолжают раскрывать ключевые параметры нового смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, выход которого намечен на 2024 год. Всё, что известно о новинке к этому времени, — в материале «Известий».

Samsung Galaxy S24 Ultra — дизайн и характеристики

Первое качественное изображение смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra опубликовал в конце августа известный сетевой информатор Ice Universe. Предполагается, что Samsung сохранит линейку Galaxy S без каких-либо кардинальных изменений, доведя до совершенства и без того удачные девайсы прошлых серий.

Смартфон выйдет с большим плоским экраном и титановым корпусом. Две другие модели серии — Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus — титановый корпус не получат.

Дисплей будет занимать порядка 88% площади лицевой поверхности. Толщина рамки составит около 3 мм. При этом Galaxy S24 Ultra будет выполнен с изогнутым по краям дисплеем в духе некогда популярной линейки Galaxy Note.

Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, а вот мощность зарядки останется без изменений, всё те же — 45 Вт. Также известно, что смартфоны серии будут оснащены стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

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Samsung Galaxy S24 Ultra — камера

Смартфоны Samsung всегда славились своими качественными дисплеями с высокой цветопередачей и большим запасом яркости.

Так, прошлый Galaxy S23 Ultra, который считается одними из лучших телефонов на базе Android, впечатлил своей 200-мегапиксельной основной камерой, а также 10-кратным оптическим зумом, который стал отличительной особенностью телефонов серии Ultra и позволил компании выделяться на фоне конкурентов.

Samsung Galaxy S24 Ultra будет оснащен той же 200-мегапиксельной камерой, но только с матрицей ISOCELL HP2SX, которая представляет собой более оптимизированную версию ISOCELL HP2, используемую в Galaxy S23 Ultra.

Как предполагает ряд инсайдеров, у новой модели может сохраниться прежний 10х зум или появиться более крупный. Уже известно, что в основной камере будут датчики с разрешением 200, 12, 50 и 10 Мп. Сам же дизайн блока камер будет схож с предыдущей версией Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra — программное обеспечение

Смартфон, вероятно, будет работать на базе модернизированного процессора Snapdragon 8 Gen 3 вместо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, как у прошлой модели.

Прежде была информация, что смартфон будет работать на базе одного из двух процессоров — Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 — в зависимости от региона. Однако в начале сентября инсайдер Йогеш Брар сообщил в социальной сети Х (бывш. Twitter), что версии на базе Exynos 2400 не планируется.

Ожидается, что устройство будет иметь до 2 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативки, что заметно увеличит производительность будущих смартфонов.

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Samsung Galaxy S24 Ultra — цена и дата выхода

Учитывая опыт предыдущих лет, Samsung, скорее всего, представит серию Galaxy S24 на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked — в конце января — начале февраля 2024 года.

Что касается цены, то, по данным инсайдеров, стоимость телефона Galaxy S24 Ultra будет в районе $900.

Ранее «Известия» писали, что Минцифры планирует договориться с Samsung и Apple о предустановке RuStore на устройства, которые будут продаваться в России.

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