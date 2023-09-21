В России растет риск возникновения лесных пожаров

Очаги новых пожаров могут появиться на этой неделе в 13 регионах РФ. Об этом сообщили в МЧС. Риски сохраняются в Приморском крае, Республике Коми, Ростовской, Воронежской областях и ряде других регионов, сообщает телеканал «Известия». В Гидрометцентре ранее предупредили о чрезвычайно высоком классе пожарной опасности в некоторых областях России. Однако, как отмечают в МЧС, обстановка с пожарами в стране развивается в соответствии с прогнозами.

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