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В МИДе связали дату визита Гросси в Россию с темами предстоящего обсуждения

МИД РФ: даты визита Гросси в Россию зависят от вопросов для обсуждения
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Дата поездки в Россию главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси зависит от конкретики вопросов, которые могут обсуждаться в рамках его визита. Об этом в четверг, 21 сентября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Зависит от конкретики вопросов, которые будут обсуждаться в ходе такой поездки», — сказал он «РИА Новости».

Он пояснил, что глава МАГАТЭ во время своих визитов в Россию обычно встречается прежде всего с руководством госкорпорации «Росатом».

«Графики могут быть состыкованы», — указал Рябков.

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20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с Гросси на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обменялись мнениями по направлениям деятельности агентства, в том числе обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Лавров и Гросси подтвердили намерения продолжать сотрудничество России и МАГАТЭ, чтобы избежать создаваемых Украиной угроз безопасности эксплуатации станции.

За день до этого Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась в последнее время. Между тем он в очередной раз подчеркнул хрупкость установившейся ситуации, которую всё еще легко вывести из-под контроля.

31 августа на ЗАЭС произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В ее состав входят пять экспертов, которые наблюдают и оценивают состояние станции.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась дискредитировать Вооруженные силы РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ, применив на пути специалистов имитирующие взрывы средства. Однако российские военные обеспечили экспертам безопасный проезд и объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода наблюдателей МАГАТЭ.

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