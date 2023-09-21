Geely раскрыл новые комплектации кроссовера Coolray для России

Автопроизводитель Geely будет продавать кроссоверы Coolray нового поколения в четырех комплектациях с безальтернативным мотором. Об этом рассказал китайский производитель в четверг, 21 сентября.

Компания Geely сообщила «Газете.Ru», что кроссовер нового поколения будет иметь четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель. Его объем составит 1,5 л. Мощность двигателя будет равна 147 л.с. Кроме того, автомобиль получил большие габариты в сравнении с предыдущими моделями.

Базовый кроссовер Coolray снабжен светодиодными дневными ходовыми огнями, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Помимо этого, все кресла оснащены подогревом.

Отмечается, что кроссовер в других комплектациях имеет систему автоматической парковки, расширенный комплекс систем безопасности, водительское сиденье с электрорегулировками, видеорегистратор и многие другие опции.

Ранее, 10 августа, стало известно, что в топ самых популярных моделей новых легковых авто по итогам первого полугодия 2023 года вошли Geely Coolray, Lada Granta и Exeed VX. Отмечалось, что доля продаж первой китайской компании за год увеличилась в 3,6 раза.

Ранее, 4 августа, российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей.