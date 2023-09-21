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Канцлер ФРГ Шольц на ГА ООН обвинил Путина в желании захватить Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц допустил резкое высказывание о президенте России Владимире Путине, выступая на сессии Генассамблеи в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 21 сентября пишет Die Welt.

Шольц призвал российского лидера выполнить требование Генассамблеи ООН о выводе российских войск с территории соседней страны.

«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — отметил Шольц.

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Днем ранее канцлер Германии выступил на Генассамблее ООН в полупустом зале. Причиной заметно отсутствующей аудитории стал регламентированный порядок выступления каждой страны. Очередь ФРГ приходилась на поздний вечер, когда большинство участников Генассамблеи покинули зал. При этом российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что полупустой зал дает понять, что ООН не интересны ни позиция Германии, ни сам Шольц.

До этого, 17 сентября, Шольц отмечал, что условием для начала мирных переговоров по Украине является вывод российских войск. По его словам, об этом должен распорядиться Путин. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Шольц не понимает реального положения дел, связанных с переговорами.

Что касается резких высказываний в адрес российского лидера, то Владимир Путин никогда не станет уподобляться подобному поведению некоторых коллег и отвечать на оскорбления, заявил 20 сентября Песков. Речь шла о высказывании американского лидера Джо Байдена, назвавшего Путина диктатором.

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