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Чистой воды выгода: как современные управленческие подходы помогают развивать ЖКХ

В Липецке внедряются инновации в коммунальном хозяйстве
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Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
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ЖКХ принято считать сферой тяжелой и неповоротливой, особенно в том, что касается перемен и внедрения новшеств. Однако современные управленческие механизмы способны помочь модернизации отрасли. О том, как это происходит на примере Липецка, — читайте в материале «Известий»

Две головы хорошо, а одна — лучше

Масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в регионе за счет внебюджетных инвестиций власти Липецкой области начали в 2021 году в сотрудничестве с Росводоканалом и ВЭБ.РФ, заключив концессионное соглашение.

— При сохранении существовавших объемов инвестирования к 2026 году были бы полностью изношены сети водоснабжения, а к 2033 году — сети водоотведения. Не лучше обстояли дела и с очистными сооружениями, которым нужны были серьезная реконструкция и современное оборудование, — рассказывает заместитель главы администрации Липецка, председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая. — Поэтому встал вопрос о привлечении финансирования в коммунальную отрасль города посредством государственно-частного партнерства как наиболее понятного и открытого правового механизма работы.

В то время, когда диалог между сторонами только начинался, ответственность за водные сети была разделена между двумя предприятиями: одно отвечало за городские очистные сооружения, другое за систему водоснабжения и водоотведения. Такая структура характерна для многих регионов.

Но когда встает вопрос о модернизации сетей, гораздо проще принимать решения, планировать долгосрочные проекты и строить инвестпрограмму, если вся инфраструктура находится в зоне ответственности одного оператора. По тому же принципу, что и с капремонтом жилых домов: собственники всегда лучше знают, что нужно отремонтировать в первую очередь, а что можно пока отложить, исходя из объема финансирования.

Оптимальная структура

ВЭБ.РФ и Росводоканал учредили совместное предприятие, которое выступило в роли единого оператора. Региональные власти стали заказчиком и сняли с себя бремя оперативного обслуживания коммуникаций. Заказчик контролирует, как система функционирует и комплексно обновляется.

— Благодаря заключенным между правительством Липецкой области, администрацией Липецка и ООО «РВК-Липецк» концессионным соглашениям в областном центре планируется построить и реконструировать более 400 км сетей водоснабжения и свыше 300 км сетей водоотведения, а также модернизировать ряд объектов, в том числе очистные сооружения. Самостоятельно такой объем работ существующие предприятия потянуть просто не смогли бы, — отмечает Ирина Вербецкая.

Структурно партнерство выглядит так: 75% совместного предприятия принадлежат Росводоканалу, ВЭБ — оставшиеся 25%. Почему выбрана именно такая форма сотрудничества — совместное предприятие? Как показал опыт многих государственно-частных проектов в сфере ЖКХ, в этой сфере часто сталкиваются с двумя проблемами: когда подрядчик не выполняет свои обязательства по разным причинам и когда руководство региона и исполнитель в лице частной компании начинают спорить о сути тех самых обязательств, которые подрядчик на себя взял. Споры могут длиться месяцами, а работа будет стоять на месте.

Концессионное соглашение с созданием совместного предприятия эту проблему снимает. В этом случае все условия оговариваются заранее и у исполнителя не остается шансов оспорить их позже.

— Формат совместного предприятия позволяет минимизировать эти проблемы, потому что у ВЭБ есть голосующее право. Мы с первого дня участвуем в формировании условий проекта и условий концессионного соглашения, что исключает возможность некорректных трактовок условий и разночтений, — подчеркивает исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев. — Ключевые решения по проекту как на этапе формирования, так и на этапе реализации принимаются с участием ВЭБ. А участие ВЭБ гарантирует постоянный контроль за исполнением всех договоренностей.

Популярная практика

Руководитель направления проектов компании «Качкин и Партнеры», юрист Лусине Арутюнян отмечает, что «в последние годы стала активно распространяться практика выступления в качестве концессионера организаций с участием института развития».

— Закон о концессиях позволяет такой подход при реализации проектов. Эта модель, по мнению многих концедентов, позволяет минимизировать риски нарушений концессионером соглашения. Кроме того, участие финансирующей организации в концессионере позволяет уже на этапе структурирования концессионного соглашения учесть условия, которые нужны для получения финансирования, и таким образом ускорить процесс предоставления средств для проекта. При этом размер доли участия и права ВЭБ должны позволять принимать активное участие в формировании условий проекта, — считает Арутюнян.

Кроме того, эксперты уверены, что использование такого механизма — концессии с созданием совместного предприятия — существенно ускоряет процесс реализации крупных инфраструктурных проектов, прежде всего за счет опыта ВЭБ.РФ и Росводоканала.

Долгосрочное финансирование

— Через два концессионных соглашения была консолидирована инфраструктура в Липецке, и теперь профильный ответственный оператор управляет ею комплексно и реализует инвестиционную программу, чтобы инфраструктура работала качественно. Мы организуем для проектов долгосрочное финансирование. Это означает, что основной объем инвестиций за счет кредитов можно сделать в течение пяти-семи лет, возвращаются эти кредиты из тарифа в течение 20-25 лет, а чистую воду город получает здесь и сейчас, — объясняет исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев.

Концессия в Липецке подписана на 49 лет. То есть нагрузка на рост тарифа распределяется равномерно на очень долгий срок.

— Плюс мы стараемся применять все инструменты инфраструктурного меню правительства, которые нам доступны: льготные займы Фонда ЖКХ, инфраструктурные облигаций Дом.рф. Это позволяет привлекать деньги не только длинные, но и льготные, — подчеркивает Лазарев.

Выгода для города

В итоге горожане получают чистую воду и меньше аварий на трубопроводах, а город — возможность строить и подключать к коммуникациям новые дома — сеть выдержит. При этом цифры в платежках за коммуналку не взлетают в разы в одночасье.

А еще город получает новые компетенции. Когда единый оператор заходит в регион, он принимает в команду тех, кто до этого занимался оперативным обслуживанием систем: те самые МУПы, которые отвечали за состояние коммунальных сетей. В город приходят и новые специалисты, которые делятся опытом и знаниями с местными кадрами.

Немаловажный плюс и в том, что налоги остаются в местном бюджете. Но самое ценное в таком подходе — универсальность и применимость к любым объектам ЖКХ. Это хорошо масштабируемый механизм, который может работать в любом регионе. Только за первые полтора года работы совместного предприятия ВЭБ.РФ и Росводоканал запустилиполностью подготовили подобные проекты уже в семи городах России.

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