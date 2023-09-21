Мальчик-подросток оказался причастным к крупному пожару в Оренбурге

В Оренбурге к возгоранию надворных построек в микрорайоне Южный оказался причастен 13-летний мальчик. Об этом сообщает МУ МВД России «Оренбургское».

Причастность подростка установлена со слов очевидцев. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик с помощью зажигалки поджег сухую листву возле нежилых построек, пишет ИА «Урал56.Ру».

Пожар произошел вечером 20 сентября на улице Центральная. Огонь быстро распространился и перекинулся с листвы на надворные постройки и гаражи. По данным МЧС, площадь пожара составила около 220 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства пожара, отмечает РИА «Оренбуржье».

Между тем днем 20 сентября в региональном МЧС привели данным по пожарам, возникшим в результате детской шалости. С начала 2023 года зафиксировано 59 таких возгораний, пострадали два ребенка.