Bloomberg: Египет нашел замену РФ по поставкам пшеницы во Франции и Болгарии

Египет перейдет на закупку пшеницы из Франции и Болгарии после отказа России продавать по низкой цене. Об этом написало агентство Bloomberg в среду, 20 сентября, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главное управление снабжения Египта надеялось закупить 480 тыс. т российской пшеницы по цене $270 за т. Однако эта цена оказалась ниже установленной российской стороной отметки, указали авторы материала.

16 сентября Bloomberg указало на укрепление лидерства РФ на рынке пшеницы. По словам авторов статьи, поставки зерновых из России в настоящее время достигают рекордных показателей. Как указывалось, у российской пшеницы не так много конкурентов, и Россия на настоящий момент является ценообразователем.

Ранее, в июле, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Он также сообщил, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. По словам Патрушева, экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.