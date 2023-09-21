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Bloomberg: Египет нашел замену РФ по поставкам пшеницы во Франции и Болгарии

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Египет перейдет на закупку пшеницы из Франции и Болгарии после отказа России продавать по низкой цене. Об этом написало агентство Bloomberg в среду, 20 сентября, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главное управление снабжения Египта надеялось закупить 480 тыс. т российской пшеницы по цене $270 за т. Однако эта цена оказалась ниже установленной российской стороной отметки, указали авторы материала.

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16 сентября Bloomberg указало на укрепление лидерства РФ на рынке пшеницы. По словам авторов статьи, поставки зерновых из России в настоящее время достигают рекордных показателей. Как указывалось, у российской пшеницы не так много конкурентов, и Россия на настоящий момент является ценообразователем.

Ранее, в июле, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Он также сообщил, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. По словам Патрушева, экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

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