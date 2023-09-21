Прокуратура начала проверку после обрушения фасада на авто в Приморье
Во Владивостоке прокуратура проводит проверку по факту обрушения фасада жилого дома на автомобиль. Машина была припаркована у дома.
Инцидент произошел в районе дома на улице Адмирала Горшкова. На машину рухнул облицовочный слой с верхнего этажа дома.
Надзорные органы должны выяснить причины, по которым это случилось, и насколько правильно содержится общедомовое имущество, соблюдает ли управляющая компания требования лицензии, пишет ИА PrimaMedia.
Ранее, в середине июля, сообщалось, что строительная люлька с рабочим упала на асфальт с высоты во время ремонта фасада одного из домов на юго-востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали.