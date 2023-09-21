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«Синара» может увеличить выпуск локализованных «Ласточек» со следующего года

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», СТМ) может увеличить выпуск локализованных электропоездов «Ласточка» (ЭС104) со следующего года. Объем выпуска будет зависеть от заказа РЖД, сообщил «Известиям» председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин 21 сентября.

«По 110 вагонов каждый год у нас в плане. До какого года, это зависит от того, какая программа будет у РЖД. Они же живут в трехлетнем периоде. Сколько будут заказывать — столько и будем поставлять. По 110 это то, что уже заказано. Но мы в следующем году можем произвести и больше», — сказал Мишарин.

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В апреле этого года РЖД и группа «Синара» подписали контракт на поставку 22 электропоездов ЭС104 в 2023–2024 годах. К поставке предполагаются пятивагонные поезда (всего 110 вагонов).

Замгендиректора РЖД, начальник дирекции тяги Дмитрий Пегов в августе сообщал, что до конца этого года железнодорожная монополия рассчитывает получить 60 вагонов модифицированной «Ласточки». В настоящее время электропоезд проходит испытания.

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