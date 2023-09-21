Пашинян обратился к жителям страны по случаю Дня независимости Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 сентября обратился к жителям по случаю Дня независимости страны, однако при этом ни разу напрямую не упомянул Нагорный Карабах. В послании глава правительства сделал акцент на референдуме, проведенном в Армении 21 сентября 1991 года, отметив, что он «был самый легким участком пути к независимости» страны.

«Народу Республики Армения впоследствии пришлось столкнуться с экономическими и политическими кризисами, войнами и бедностью. Именно в этом вихре, пройдя через испытания, мы поняли, что провозгласить независимость — это одно, а завоевать и укрепить ее — совсем другое», — отмечено на сайте кабинета министров.

Пашинян указал, что в последнее время его часто призывают отказаться от выбранного им курса, который опирается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и связанные с ней документы, подписанные Арменией.

«Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения, фиксируют политическую и правовую основу независимости 12 бывших республик СССР, в том числе Армении, от Советского Союза, а также основополагающие принципы этой независимости», — заявил премьер-министр.

Поэтому отказаться от документа значит отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности страны со всеми вытекающими из этого последствиями, отметил он. Также Пашинян подчеркнул, что для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка».

Перед этим, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

В то же время Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху, но приняла к сведению соглашение о перемирии. Он подчеркнул, что упоминание в тексте документа Вооруженных сил Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы. Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население.

21 cентября в азербайджанском Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.