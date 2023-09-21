Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков
Сюжет:

Пашинян обратился к жителям страны по случаю Дня независимости Армении

0
Фото: REUTERS/ Tigran Mehrabyan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 сентября обратился к жителям по случаю Дня независимости страны, однако при этом ни разу напрямую не упомянул Нагорный Карабах. В послании глава правительства сделал акцент на референдуме, проведенном в Армении 21 сентября 1991 года, отметив, что он «был самый легким участком пути к независимости» страны.

«Народу Республики Армения впоследствии пришлось столкнуться с экономическими и политическими кризисами, войнами и бедностью. Именно в этом вихре, пройдя через испытания, мы поняли, что провозгласить независимость — это одно, а завоевать и укрепить ее — совсем другое», — отмечено на сайте кабинета министров.

Пашинян указал, что в последнее время его часто призывают отказаться от выбранного им курса, который опирается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и связанные с ней документы, подписанные Арменией.

«Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения, фиксируют политическую и правовую основу независимости 12 бывших республик СССР, в том числе Армении, от Советского Союза, а также основополагающие принципы этой независимости», — заявил премьер-министр.

Поэтому отказаться от документа значит отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности страны со всеми вытекающими из этого последствиями, отметил он. Также Пашинян подчеркнул, что для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка».

Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
И на каких условиях Азербайджан завершил свою операцию в Нагорном Карабахе

Перед этим, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

В то же время Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху, но приняла к сведению соглашение о перемирии. Он подчеркнул, что упоминание в тексте документа Вооруженных сил Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы. Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население.

21 cентября в азербайджанском Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023