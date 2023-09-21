Байден не пожал руку президенту Бразилии в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден не стал жать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке. Видеозапись с этим эпизодом 21 сентября опубликовал канал GBNews.

Главы государств выступали со сцены вместе с главой Международной организации труда Гилбертом Хунгбо. До начала мероприятия американский лидер задел бразильский флаг. После окончания он пожал руку Хунгбо и отвернулся от да Силвы, после чего они покинули сцену с разных сторон.

Ранее, 18 сентября, Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его диктатором. Американский лидер также заявил, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией.

15 сентября в Белом доме высоко оценили работоспособность 80-летнего президента США. По заявлениям его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Байден работает как 40-летний.

Ранее, 12 сентября, спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. По его мнению, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью.

В начале сентября стало известно, что большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о Трампе.