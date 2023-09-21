Тело женщины обнаружили в Черепановском пруду в Оренбургской области

В Новосергиевском районе Оренбургской области в пруду обнаружено тело 49-летней женщины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Очередное происшествия на воде случилось в среду, 21 сентября. В Черепановском пруду местные жители обнаружили тело женщины 1974 года рождения.

Точная причина гибели женщины устанавливается, назначена судмедэкспертиза, уточняет РИА «Оренбуржье». К установлению причины привлечены сотрудники отдела безопасности на водных объектах областного МЧС.

По данным на 8 сентября, за купальный сезон в Оренбуржье утонул 41 человек, в том числе двое детей. Всего на водных объектах зарегистрировали 54 происшествия.