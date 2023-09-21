Часть Приморского океанариума закроют до середины декабря

В Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке закроют дельфинарий с 2 октября. Причина подобного решения — проведение ремонтных работ. К прежнему графику работы дельфинарий должен вернуться в середине декабря.

За это время специалисты приведут в порядок гидроизоляционное покрытие в бассейне у белух. По словам руководителя учреждения Антона Брыкова, которые приводит ИА PrimaMedia, на время ремонта белухи переедут в главную чашу аквастадиона, поэтому сеансы в дельфинарии придется отменить.

В администрации океанариума пообещали, что к Новому году зрителям будет представлена полностью обновленная программа демонстрации навыков морских животных. Подготовка к премьере в полном разгаре.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в РФ посетил Приморский океанариум. После северокорейский лидер высоко оценил местное традиционное морское шоу млекопитающих. По словам корреспондента «Известий», больше всего Ким Чен Ыну понравилось выступление моржа Миши, который ластами «посылал воздушные поцелуи».