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Какая FIFA: диски с симулятором EA Sports FC 24 появятся в начале октября

С чем связана задержка в поставке физических носителей и станет ли проект популярным у геймеров
Фото: ea.com
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Диски с футбольным симулятором EA Sports FC 24 появятся в России в начале октября, рассказали ритейлеры. Мировой релиз запланирован на 22 сентября. Задержка объясняется логистикой: чтобы импортировать достаточное количество носителей в нашу страну, необходимо около трех недель. Сначала физические носители привезут в маркетплейсы, позже они появятся в розничной торговле. Самой популярной стала версия для PlayStation — на ее долю приходится 85% предзаказов, а на Xbox — 15%. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что у новинки есть все шансы завоевать популярность среди геймеров, даже несмотря на смену названия — ранее серия называлась FIFA.

Когда на дисках

Диски с футбольным симулятором EA Sports FC 24 американской компании Electronic Arts появятся в нашей стране в октябре. Мировой релиз для ПК и консолей Xbox и PlayStation состоится 22 сентября. Первыми доступ к игре получат обладатели Ultimate-издания, включающего ранний доступ и различные бонусы, а спустя неделю — те, кто приобрел стандартную версию.

Мы планируем продажи дисков для консолей Xbox и PlayStation на начало октября. Игру представят частные продавцы, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

«М.Видео–Эльдорадо» планирует начать продажи физических носителей в середине следующего месяца, рассказал представитель ритейлера Андрей Петров. Серия футбольных симуляторов от Electronic Arts — одна из наиболее популярных у россиян консольных франшиз, добавил он.

кадр из игры
Фото: ea.com

— Сохранение интереса к ней мы видим и в этом году. В наших сетях уже действует предзаказ на коробочные издания нового EA Sports FC 24. На данный момент 65% покупок пришлось на игры для PlayStation 5, 20% — для PlayStation 4, издания для Xbox занимают 15%, — отметил Андрей Петров.

Коробочные издания становятся доступными клиентам в течение нескольких недель после официального старта продаж с учетом усложненной цепочки поставок, добавил он.

«Известия» также отправили запрос в Wildberries. В компании «Ачивка», которая занимается дистрибуцией видеоигр, заявили, что не могут предоставить информацию о дате начала продаж игры.

Физические носители поставляются в Россию преимущественно из ОАЭ и Турции, рассказал «Известиям» собеседник, близкий к одному из IT-дистрибьюторов. При этом в случае с EA Sports FC 24 большая часть дисков будет импортироваться из Арабских Эмиратов, поскольку там отлажены каналы поставок, добавил он.

Способы покупки

EA Sports FC 24 официально не будет доступна в РФ, поскольку издатель Electronic Arts полностью прекратил деятельность на территории нашей страны в ноябре 2022 года.

Тем не менее у российских любителей виртуального футбола есть несколько способов приобрести не только коробочные издания, но и цифровую версию продукта. Стоимость новинки на сайтах Plati.ru и Avito варьируется от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей в зависимости от выбранного издания и платформы (ПК, Xbox или PlayStation).

Также игру можно купить в другом регионе самостоятельно и не платить посредникам. Сейчас одним из самых выгодных вариантов для оплаты товаров в турецком магазине PlayStation и Xbox стал сервис Ininal. Приложение работает полностью на русском языке, для регистрации потребуется селфи с действующим загранпаспортом. Перевести деньги можно через сервис «Золотая корона». Для этого необходимо указать номер заграничной карты, выбрать карту российского банка, который не находится под санкциями, и после этого сделать перевод. На момент написания материала одна турецкая лира стоила 3,64 рубля.

кадр из игры
Фото: ea.com

Например, в турецких магазинах PlayStation Store и Xbox Ultimate-издание EA Sports FC 24 стоит 2 тыс. лир, или 7280 рублей. У российских ритейлеров, например «М.Видео–Эльдорадо» и DNS, цена за стандартное издание — 9 тыс. рублей.

Стоимость новинок формируется исходя из ценового предложения партнера, который предоставляет код, а также из курса валют, трансакционных издержек и затрат на техническую поддержку, объяснили в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

Стоит ли играть

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что у нового футбольного симулятора есть все шансы стать успешным.

За разработку EA Sports FC 24 отвечала та же команда, которая последние годы делала FIFA. Можно даже сказать, что EA Sports FC 24 — это FIFA 24, за исключением изменившегося бренда в результате разрыва сотрудничества Международной федерации футбола и корпорации Electronic Arts, — сказала продюсер курса Game Design в XYZ School Мария Сазонова.

По ее словам, виртуальный футбол очень популярен в России. Такие известные игры, как Football Manager или FIFA, широко распространены среди геймеров в нашей стране. Около 82% любителей видеоигр пробовали себя в этом жанре, при этом более половины из них (58%) оценивают свой опыт положительно, добавила эксперт.

кадр из игры
Фото: ea.com

В первую очередь ключевая особенность EA Sports FC 24 состоит в том, что обогатился пакет «языка тела» футболиста. Ведь футбол — это не только работа ног, это и корпус, и руки — спортсмен интеллектуально работает всем телом. Поставьте рядом активный игровой эпизод из предыдущей игры серии и нынешней — и вы увидите разницу в инерциях футболистов и обработке мяча, — сообщил создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Вторая новация — это женский футбол. Как таковой он есть в игре уже много лет, но в EA Sports FC 24 футболисткам добавили грации, а еще в режиме Ultimate Team теперь можно собирать команды, состоящие как из мужчин, так и из женщин, рассказал эксперт.

EA Sports FC 24 — это продукт эволюции. Сложно сделать что-то по-настоящему революционное при ежегодной частоте обновления серии — даже если многие решения готовятся не под ближайшую игру, а через поколение или даже два, резюмировал эксперт в области киберспорта Ярослав Мешалкин.

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