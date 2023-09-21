Какая FIFA: диски с симулятором EA Sports FC 24 появятся в начале октября

Диски с футбольным симулятором EA Sports FC 24 появятся в России в начале октября, рассказали ритейлеры. Мировой релиз запланирован на 22 сентября. Задержка объясняется логистикой: чтобы импортировать достаточное количество носителей в нашу страну, необходимо около трех недель. Сначала физические носители привезут в маркетплейсы, позже они появятся в розничной торговле. Самой популярной стала версия для PlayStation — на ее долю приходится 85% предзаказов, а на Xbox — 15%. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что у новинки есть все шансы завоевать популярность среди геймеров, даже несмотря на смену названия — ранее серия называлась FIFA .

Когда на дисках

Диски с футбольным симулятором EA Sports FC 24 американской компании Electronic Arts появятся в нашей стране в октябре. Мировой релиз для ПК и консолей Xbox и PlayStation состоится 22 сентября. Первыми доступ к игре получат обладатели Ultimate-издания, включающего ранний доступ и различные бонусы, а спустя неделю — те, кто приобрел стандартную версию .

— Мы планируем продажи дисков для консолей Xbox и PlayStation на начало октября. Игру представят частные продавцы , — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

«М.Видео–Эльдорадо» планирует начать продажи физических носителей в середине следующего месяца , рассказал представитель ритейлера Андрей Петров. Серия футбольных симуляторов от Electronic Arts — одна из наиболее популярных у россиян консольных франшиз , добавил он.

Фото: ea.com

— Сохранение интереса к ней мы видим и в этом году. В наших сетях уже действует предзаказ на коробочные издания нового EA Sports FC 24. На данный момент 65% покупок пришлось на игры для PlayStation 5, 20% — для PlayStation 4, издания для Xbox занимают 15% , — отметил Андрей Петров.

Коробочные издания становятся доступными клиентам в течение нескольких недель после официального старта продаж с учетом усложненной цепочки поставок , добавил он.

«Известия» также отправили запрос в Wildberries. В компании «Ачивка», которая занимается дистрибуцией видеоигр, заявили, что не могут предоставить информацию о дате начала продаж игры.

Физические носители поставляются в Россию преимущественно из ОАЭ и Турции , рассказал «Известиям» собеседник, близкий к одному из IT-дистрибьюторов. При этом в случае с EA Sports FC 24 большая часть дисков будет импортироваться из Арабских Эмиратов , поскольку там отлажены каналы поставок, добавил он.

Способы покупки

EA Sports FC 24 официально не будет доступна в РФ, поскольку издатель Electronic Arts полностью прекратил деятельность на территории нашей страны в ноябре 2022 года.

Тем не менее у российских любителей виртуального футбола есть несколько способов приобрести не только коробочные издания, но и цифровую версию продукта. Стоимость новинки на сайтах Plati.ru и Avito варьируется от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей в зависимости от выбранного издания и платформы (ПК, Xbox или PlayStation) .

Также игру можно купить в другом регионе самостоятельно и не платить посредникам. Сейчас одним из самых выгодных вариантов для оплаты товаров в турецком магазине PlayStation и Xbox стал сервис Ininal. Приложение работает полностью на русском языке, для регистрации потребуется селфи с действующим загранпаспортом. Перевести деньги можно через сервис «Золотая корона» . Для этого необходимо указать номер заграничной карты, выбрать карту российского банка, который не находится под санкциями, и после этого сделать перевод. На момент написания материала одна турецкая лира стоила 3,64 рубля.

Фото: ea.com

Например, в турецких магазинах PlayStation Store и Xbox Ultimate-издание EA Sports FC 24 стоит 2 тыс. лир, или 7280 рублей. У российских ритейлеров, например «М.Видео–Эльдорадо» и DNS, цена за стандартное издание — 9 тыс. рублей .

Стоимость новинок формируется исходя из ценового предложения партнера, который предоставляет код, а также из курса валют, трансакционных издержек и затрат на техническую поддержку , объяснили в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо».

Стоит ли играть

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что у нового футбольного симулятора есть все шансы стать успешным .

— За разработку EA Sports FC 24 отвечала та же команда, которая последние годы делала FIFA. Можно даже сказать, что EA Sports FC 24 — это FIFA 24, за исключением изменившегося бренда в результате разрыва сотрудничества Международной федерации футбола и корпорации Electronic Arts , — сказала продюсер курса Game Design в XYZ School Мария Сазонова.

По ее словам, виртуальный футбол очень популярен в России. Такие известные игры, как Football Manager или FIFA, широко распространены среди геймеров в нашей стране . Около 82% любителей видеоигр пробовали себя в этом жанре, при этом более половины из них (58%) оценивают свой опыт положительно, добавила эксперт.

Фото: ea.com

— В первую очередь ключевая особенность EA Sports FC 24 состоит в том, что обогатился пакет «языка тела» футболиста. Ведь футбол — это не только работа ног, это и корпус, и руки — спортсмен интеллектуально работает всем телом . Поставьте рядом активный игровой эпизод из предыдущей игры серии и нынешней — и вы увидите разницу в инерциях футболистов и обработке мяча, — сообщил создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Вторая новация — это женский футбол. Как таковой он есть в игре уже много лет, но в EA Sports FC 24 футболисткам добавили грации, а еще в режиме Ultimate Team теперь можно собирать команды, состоящие как из мужчин, так и из женщин , рассказал эксперт.