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ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области. Об этом 21 сентября сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок, отметив, что пострадало имущество граждан и юридических лиц.

Власти приняли решение ввести на территории поселения режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Мы ввели режим ЧС, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС. Потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», — приводит слова Цыганока «РИА Новости».

Заявлений собственников о том, какое имущество пострадало в результате обстрела, власти пока еще не получали, добавил он.

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Ранее, 19 сентября, в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что БПЛА был сбит над Суземским районом.

До этого украинский беспилотник был нейтрализован над Брянской областью в ночь на 14 сентября. Его также уничтожили средства ПВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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