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Более 1 тыс. пожаров произошло в ЕАО с начала 2023 года

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С начала 2023 года в ЕАО зарегистрировали 1015 пожаров, погибли в огне 13 человек, 17 пострадали. Такие данные сообщили ИА ЕАОMedia в ГУ МЧС РФ по региону.

В начале сентября крупный пожар произошел на полигоне бытовых отходов в Биробиджане. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку.

Ранее уголовное дело возбудили по факту халатности, которая в мае привела к пожару в заповеднике «Бастак» в ЕАО. Марь загорелась под Биробиджаном 29 апреля. В течение трех дней мер к тушению природного пожара не было принято, огонь перекинулся на территорию заповедника федерального значения. Пожар полностью ликвидировали только через 10 дней.

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