Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков

Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии

Bloomberg: Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо России
0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Египет закупит почти 0,5 млн т пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна. Об этом 20 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», — сообщили источники агентства.

В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи сообщил, что во время переговоров главное управление снабжения страны согласилось закупить 480 тыс. т российской пшеницы. Каир планировал купить зерно по $270 за 1 т, однако выяснилось, что минимальный уровень цен, установленный Россией, превышает эту отметку, уточнили источники агентства.

Зернистая игра: ООН пытается вернуть РФ в Черноморскую инициативу
А президент Турции собирается посетить Россию для обсуждения этого вопроса

Ранее, 19 сентября, временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что экспорт продовольствия стал главной статьей доходов федерального бюджета РФ после нефти и газа. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев объяснил «Известиям», что на рост поставок таких товаров из России повлияли увеличение спроса на продовольствие, а также успешное развитие сельскохозяйственного сектора в стране.

Эксперт уточнил, что традиционно главными рынками сбыта являются страны СНГ, государства Ближнего и Среднего Востока. По его словам, одни из ключевых покупателей — Турция и Египет, откуда поставки идут уже в некоторые страны Африки. Но и напрямую из РФ в Африканский регион продается российское зерно. Кроме того, небольшая часть продукции экспортируется в Азию. При этом перспективным клиентом для России Данильцев назвал Китай.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023