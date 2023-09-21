Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии

Египет закупит почти 0,5 млн т пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна. Об этом 20 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», — сообщили источники агентства.

В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи сообщил, что во время переговоров главное управление снабжения страны согласилось закупить 480 тыс. т российской пшеницы. Каир планировал купить зерно по $270 за 1 т, однако выяснилось, что минимальный уровень цен, установленный Россией, превышает эту отметку, уточнили источники агентства.

Ранее, 19 сентября, временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что экспорт продовольствия стал главной статьей доходов федерального бюджета РФ после нефти и газа. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев объяснил «Известиям», что на рост поставок таких товаров из России повлияли увеличение спроса на продовольствие, а также успешное развитие сельскохозяйственного сектора в стране.

Эксперт уточнил, что традиционно главными рынками сбыта являются страны СНГ, государства Ближнего и Среднего Востока. По его словам, одни из ключевых покупателей — Турция и Египет, откуда поставки идут уже в некоторые страны Африки. Но и напрямую из РФ в Африканский регион продается российское зерно. Кроме того, небольшая часть продукции экспортируется в Азию. При этом перспективным клиентом для России Данильцев назвал Китай.