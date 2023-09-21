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Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Более 60 депутатов Европейского парламента предложили рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Азербайджана из-за проведения антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом 21 сентября рассказала депутат Европарламента Натали Луазо.

«Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Европой против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха», — написала она в X (бывшем Twitter).

К своему сообщению Луазо приложила письмо, подписанное депутатами, в котором она спрашивает, какие действия планирует предпринять европейская внешнеполитическая служба и какие санкции собирается принять Евросоюз против азербайджанских властей, ответственных за нарушение прекращения огня.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

21 сентября делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах на встречу с представителями Баку. Ее сопровождает миротворческий контингент России и полиция Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

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