Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями

Американский профсоюз сценаристов готов прийти к соглашению с голливудскими студиями, переговоры должны пройти в четверг, 21 сентября. Об этом заявил телеканал CNBC с ссылкой на свои источники.

Вечером 20 сентября профсоюз сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers) сообщили CNBC, что обе стороны пришли к компромиссу и готовы встретиться в четверг. Если же сторонам не удастся договориться, то забастовка может продлиться до конца 2023 года, отмечает телеканал.

Забастовка сценаристов длится более 100 дней. Протестующие выступают за улучшения условий труда, повышения зарплат, защиты профессиональных и интеллектуальных прав.

Из-за массового протеста Голливуду пришлось перенести выпуск своих новинок на неопределенный срок, так как производство медиапродуктов приостановилось. Например, съемки «Очень странных дел» и «Блейда» были перенесены на неопределенный срок, об этом производственные команды сообщили в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее, 7 сентября, церемонию вручения «Оскара» перенесли с 9 ноября на 9 января 2024 года из-за забастовки сценаристов.