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Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американский профсоюз сценаристов готов прийти к соглашению с голливудскими студиями, переговоры должны пройти в четверг, 21 сентября. Об этом заявил телеканал CNBC с ссылкой на свои источники.

Вечером 20 сентября профсоюз сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers) сообщили CNBC, что обе стороны пришли к компромиссу и готовы встретиться в четверг. Если же сторонам не удастся договориться, то забастовка может продлиться до конца 2023 года, отмечает телеканал.

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Забастовка сценаристов длится более 100 дней. Протестующие выступают за улучшения условий труда, повышения зарплат, защиты профессиональных и интеллектуальных прав.

Из-за массового протеста Голливуду пришлось перенести выпуск своих новинок на неопределенный срок, так как производство медиапродуктов приостановилось. Например, съемки «Очень странных дел» и «Блейда» были перенесены на неопределенный срок, об этом производственные команды сообщили в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее, 7 сентября, церемонию вручения «Оскара» перенесли с 9 ноября на 9 января 2024 года из-за забастовки сценаристов.

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