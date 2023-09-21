Энтеровирусный менингит выявили у 13 детей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю зафиксировали 129 случаев подозрения на этот диагноз. У 13 детей подтвердили энтеровирусный менингит.
Случаи заболевания выявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Нанайском, Хабаровском, Охотском, Амурском, Бикинском районах и районе им. Лазо. Среди взрослого населения зарегистрировали пять случаев заболевания.
Мероприятия по профилактике энтеровирусной инфекции проводятся во всех муниципальных образованиях края.
Также, пишет ИА AmurMedia, по данным на 20 сентября во всех районах региона отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В основном болеют дети. Лабораторные исследования показали, что среди населения циркулирует широкий спектр респираторных вирусов негриппозной этиологии.
Ранее сообщалось, что в Снежинске (Челябинская область) до 23 сентября продлили карантин из-за болеющих ОРВИ. Ограничительные мероприятия начались 14 сентября. Всех школьников направили на дистанционное обучение.