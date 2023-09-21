Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков

Энтеровирусный менингит выявили у 13 детей в Хабаровском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю зафиксировали 129 случаев подозрения на этот диагноз. У 13 детей подтвердили энтеровирусный менингит.

Случаи заболевания выявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Нанайском, Хабаровском, Охотском, Амурском, Бикинском районах и районе им. Лазо. Среди взрослого населения зарегистрировали пять случаев заболевания.

Мероприятия по профилактике энтеровирусной инфекции проводятся во всех муниципальных образованиях края.

Также, пишет ИА AmurMedia, по данным на 20 сентября во всех районах региона отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В основном болеют дети. Лабораторные исследования показали, что среди населения циркулирует широкий спектр респираторных вирусов негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что в Снежинске (Челябинская область) до 23 сентября продлили карантин из-за болеющих ОРВИ. Ограничительные мероприятия начались 14 сентября. Всех школьников направили на дистанционное обучение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023