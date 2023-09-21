В Крыму назвали солипсизмом условия Зеленского по миру

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по условиям прекращения боевых действий являются популизмом и солипсизмом. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в четверг, 21 сентября.

«Неадекватные высказывания очень часто преследуют Зеленского. Иначе, чем солипсизм, это не назовешь», — сказал Шонус, чьи слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира, что, по мнению Шонуса, является «уже диагнозом».

Украинский лидер, заметил Шонус, с одной стороны, законодательно запрещает ведение переговоров с Москвой, а с другой — выдвигает условия для прекращения огня.

«Кому он выдвигает условия, с кем он собрался вести переговоры? Видимо, сам с собой. Его заявления являются обычным популизмом», — сказал зампред комитета крымского парламента.

Солипсизм — философское понятие, характеризующееся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира.

Накануне Зеленский на заседании Совбеза ООН назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевые действия на Украине. По его словам, первым является вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года. Второе условие — возврат стране контроля над всей границей, а также над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

15 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал на то, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

Несколькими днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФе напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать своих целей дипломатическим путем. Он заметил, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.