В Самаре стали реже красть крышки колодезных люков

Значительное снижение числа случаев воровства крышек водопроводных и канализационных колодцев зафиксировали в Самаре. За восемь месяцев 2022 года было похищено 170 крышек, а в 2023 году — 101, сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем» в четверг, 21 сентября.

В первую очередь воров лишают возможности сбыть краденное, поскольку пункты приема металла всё реже принимают даже разбитые крышки. Во-вторых, злоумышленники получают реальные уголовные дела и сроки, что отбивает желание повторить их судьбу, пишет НИА «Самара».

Помимо этого дает свои результаты работа, которую планомерно ведут в «РКС-Самара». Сотрудники ресурсной компании всё чаще устанавливают полимерно-песчаные крышки взамен чугунных в тех местах, где это безопасно: вне дорог и пешеходных зон. Кроме того, к части колодцев, куда незаконно сливали ЖБО, полностью перекрыт доступ.