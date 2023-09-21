Ребенок погиб в ДТП в Пермском Прикамье

Двухлетний ребенок погиб в результате аварии на трассе Кудымкар – Гайны в Пермском Прикамье в четверг, 21 сентября. Также пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

По данным ведомства, 21 сентября, около 00:05 (22:05 мск), на трассе Кудымкар – Гайны водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, из-за чего машина перевернулась.

«В результате ДТП погиб пассажир — двухлетний ребенок. Еще три пассажира «ВАЗа», малолетние в возрасте 3 лет и 9 месяцев, а также 26-летняя женщина, получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Пермское издание Properm также указывает, что водитель не имел водительских прав и уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз только за 2023 год.

Ранее, 21 сентября, в Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием дорожно-патрульной машины (ДПС). Информации о пострадавших не поступало.