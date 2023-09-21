В новых регионах выданы первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам

В новых российских регионах индивидуальным предпринимателям выданы первые онлайн-кредиты по льготным ставкам, сообщила пресс-служба ПСБ.

Кроме того, одобрено финансирование для нескольких тысяч малых и средних предприятий, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что банк сформировал предодобренные кредитные предложения для юрлиц и ИП из новых регионов примерно на 2 млрд рублей. Воспользоваться ими можно дистанционно.

Согласно условиям онлайн-кредитования по программе льготного финансирования МСП, в новых регионах лимит финансирования в рамках данных кредитных предложений составляет 9 млн рублей, ставка при этом не превышает 10%. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита.

Ранее в сентябре сообщалось, что ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в 10% компании из ЛНР. Финансирование в объеме 35 млн рублей предоставлено организации, которая занимается поставкой продуктов в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины.