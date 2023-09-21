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Бербок назвала конфликт с Россией сигналом другим странам

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Глава МИД Германии Анналена Бербок довольно неоднозначно высказалась о конфликте на Украине и отношениях с Россией, общаясь с немецкими журналистами. Об этом 21 сентября пишет издание Die Welt.

«Война с Россией — это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — заявила немецкий министр иностранных дел.

Журналисты отметили, что выбор подобного выражения министром их удивляет, поскольку Бербок уже поплатилась за похожие слова, сказанные ею ранее.

«Этот термин напоминает предложение о «конфликте против РФ», за которое Бербок уже подвергали резкой критике в январе», — отмечено в статье.

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Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако спустя два дня МИД Германии объяснился, что поддержка Украины якобы не делает ФРГ стороной конфликта.

6 сентября депутат оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил на дебатах, посвященных принятию бюджета, что признателен России за то, что она не восприняла всерьез заявление Бербок о войне с РФ. Он также отметил, что глава немецкого МИДа недостаточно хорошо владеет английским языком, указав на ситуацию в июне, когда Бербок на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова bacon и beacon.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захаров 15 сентября обратилась с призывом «найти потерянный ум» Бербок. Она попросила срочно отдать его хозяйке, так как «ей хуже с каждым днем».

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