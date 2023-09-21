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Выставка подсвечников и канделябров открылась в Астрахани

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Уникальная выставка «Пока горит свеча» открылась в Музее истории в Астрахани. Экспозиция познакомит посетителей с подлинными предметами убранства интерьеров XIX–начала XX века — подсвечниками и канделябрами.

Эти осветительные приборы широко использовались в быту для освещения парадных и жилых помещений домов и дворцов знати, а также входили в обиход храмов для создания атмосферы волшебства. По их внешнему виду судили о достатке хозяина.

Канделябры и подсвечники представляют собой произведения искусства, отражающие эпоху, в которой были созданы. Приборы для освещения изготавливали из различных материалов — бронзы, меди, стали и им подобных, а потом декорировали рельефной резьбой и скульптурами, драгоценными камнями и роскошными орнаментами.

С наступлением эры электричества роль канделябров в жизни человека изменилась. Отныне это антикварные предметы, признак высокого вкуса и утонченности.

Как отмечает «Астрахань-24», на выставке представлено около 40 экспонатов, она продлится до 20 октября 2023 года.

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