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Пятеро пострадавших после взрыва в Балашихе остаются в состоянии средней тяжести

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе пятеро человек остаются в состоянии средней степени тяжести. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба минздрава Московской области.

«В стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести. Еще трое пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные минздраву Московской области», — сообщило ведомство ТАСС.

Всего в результате происшествия погибли семь человек, пострадали 20 человек, рассказали в Минздраве.

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Взрыв газа в Балашихе на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской произошел утром 20 сентября. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение, в результате которого погибли двое спасателей. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела.

Вечером в среду вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме выплатят по 1 млн рублей компенсации. Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.

Утром 21 сентября разбор завалов и все поисково-спасательные работы были завершены. По данным пресс-службы МЧС, с места происшествия вывезли 226 куб. м мусора, разобрали 100% завалов.

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