Власти Тамбова закупят коммунальную технику на 245 млн рублей
Коммунальную технику на 245 млн рублей планируют закупить для Тамбова. Средства выделены из регионального бюджета на развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города.
Согласно единой информационной системе «Закупки», муниципальная дирекция городских дорог опубликовала восемь извещений о проведении торгов. Всего будет закуплено 37 единиц техники, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру». В частности, в Тамбов поступит 11 тракторов, десять комбинированных машин со снегоочистителем, восемь самосвалов, четыре погрузчика с ковшом, две вакуумные подметальные машины и другая техника.
Итоги торгов будут подведены до 28 сентября. Часть техники поступит в город до конца 2023 года, часть машин — в начале 2024 года.
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