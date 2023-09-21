«КамАЗ» вспыхнул во втором по величине городе Ульяновской области
Автомобиль марки «КамАЗ» вспыхнул в Димитровграде, который является вторым по величине городом Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар произошел в среду, 20 сентября, на проспекте Автостроителей. Огонь повредил кабину «КамАЗа» на площади 2 кв. м. Причина возгорания устанавливается, пишет ulpravda.ru.
Ранее в сентябре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге фура, выезжая с поворота в сторону города, сломалась и потеряла груз. Часть содержимого прицепа рассыпалась на дороге.