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Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Организаторы концерта Snoop Dogg в Ереване перенесли выступление певца.

Координаторы мероприятия написали в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что правительство Армении приняло решение перенести выступление, запланированное на субботу, 23 сентября, из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Компания, планирующая проведение концерта, также извинилась за причиненные неудобства и пообещала в ближайшем будущем озвучить новую дату мероприятия, добавляет Mash. Кроме того, организаторы выразили соболезнования погибшим и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт
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Днем ранее, 20 сентября, появилась информация, что американский рэпер Snoop Dogg даст концерт в субботу в Армении, несмотря на ситуацию в Карабахе и протесты в Ереване. Организаторы выступления постарались успокоить фанатов певца, которые начали переживать из-за потенциальной отмены концерта.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе.

20 сентября было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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